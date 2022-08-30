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Российский разведчик прокомментировал неудачное контрнаступление ВСУ на Херсон и рассказал боевых действиях на одном из участков южного фронта.

Он отметил, что на отдельном направлении задействовал пехотное подразделение, которое было усилено всего шестью танками. Дойти до границы Херсонской области эта своеобразная штурмовая бригада не успела – ее встретили артиллерийским огнем и авиаударами. Все танки ВСУ потеряли.

Боец отметил, что Киев также проводил артподготовку, однако он находится совершенно в невыгодном положении. Все дело в том, что «контрнаступление» приходится организовывать по открытой степи, где каждый боевик виден за несколько километров. При этом у ВС РФ полное превосходство в воздухе, которое дает возможность своевременно обнаружить попытки атак и пресечь их в связке с артиллерийскими установками.

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