Военнослужащие Народной милиции ЛНР задействовали для ударов по позициям ВСУ самое мощное оружие, имеющееся у них на вооружении – реактивные системы залпового огня “Град” и минометы 2С4 «Тюльпан». По словам бойцов, это месть украинским террористам за убийство Дарьи Дугиной, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты выложили в Сеть видеозапись этого обстрела. Они рассказали, что удары по врагу наносились бойцами Второго армейского корпуса ЛНР. Каждая из атак достигла цели, что позволить полностью уничтожить позиции противника.

Напомним, что Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. Расследование установило, что покушение организовывалось на отца девушки украинскими спецслужбами. Однако Александр Дугин, являющийся одним из вдохновителей спецоперации ВС РФ на Украине, в тот вечер уехал на другом автомобиле.