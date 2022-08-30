Российским пенсионера рассказали о новой льготе, которая будет доступна уже с 1 сентября. Новые возможности предоставляются гражданам, которые достигли пенсионного возраста по старому образцу.

Уже с 1 сентября российские пенсионеры смогут отправиться в путешествие по льготной цене. Такой возможностью пенсионеры смогут воспользоваться, если приобретут билеты авиакомпании “Аэрофлот”. Вылеты будут доступны из Санкт-Петербурга, Москвы и Красноярска. Билеты можно приобрести уже сегодня, а отправиться в путешествие с 1 сентября по 31 декабря.

Для покупки билета по льготной цене пенсионерам достаточно подтвердить свой возраст. Для этого потребуется предъявить паспорт. При этом пенсионный возраст будет учитываться по старому образцу. Льгота доступна женщинам от 55 лет, а мужчинам – от 60 лет.