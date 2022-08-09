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В ходе проведения спецоперации России на Украине военные ВС РФ наносят высокоточные удары по военным объектам украинских боевиков. Подробности о ходе боевых действий рассказали военные корреспонденты портала “Русская весна“.

Прошедшей ночью российские военнослужащие нанесли удары по военным целям в Николаеве. По имеющейся информации, со стороны российской армии были атакованы районы концентрации живой силы и боевой техники украинских боевиков, которые находились в населенном пункте Константиновка.

Военные эксперты отмечают, что Константиновка является крупнейшим промышленным городом, который находится на границе Славянска и Донецка. Уже в ближайшее время российские войска планируют взять эту территорию в кольцо. В настоящее время союзные силы ЛНР и ДНР совместно с российской армией готовят наступление в этом направлении.

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