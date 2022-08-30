Блогер в «Яндекс.Дзен» Марина Ершова побывала в Таиланде и рассказала о своих впечатлениях от поездки. По словам россиянки, жизнь за границей ухудшилась, а следом за ней ухудшились и условия для туристов.

Блогер отметила, что теперь покупки в известных супермаркетах уже недоступны. Приходится брать самые бюджетные наборы. Марина Ершова рассказала о том, что очень выросли цены на фрукты. Бананы стоят 60 рублей, столько же придется оплатить за два авокадо. Путешественница могла позволить себе купить только маленькую порцию риса, подливу и жареное яйцо.

Блогер отметила, что ощутила себя бездомной. Она рассказала, как продавцы продают фрукты поштучно. Например, яблоко стоит 78 рублей, а киви – 30 рублей. За 1 килограмм куриной грудки она заплатила 360 рублей. А растворимый кофе на 14 порций обошелся россиянке в 120 рублей.

Кроме того, путешественница обратила внимание на то, что жители Таиланда демонстрируют сдержанную неприязнь в отношении россиян.