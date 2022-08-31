Российская туристка отдохнула в Египте по программе «Фортуна» и поделилась своими впечатлениями о поездке с порталом “Тонкости туризма”. По словам путешественницы, этот отдых стал самым худшим в ее жизни.

Девушка приобрела тур на неделю с проживанием в четырехзвездочном отеле. Путевка обошлась в 89 000 рублей. По словам туристки, из плюсов этой поездки был только чистый пляж и море. Но гостиницу она охарактеризовала одной фразой – «не для брезгливых белоручек».

Путешественница отметила, что в номерах отеля постоянная грязь, очень скрипучая и старая мебель. запах сырости. Девушка рассказала: «Штору лучше не трогать и не двигать, она ну очень грязная и пыль летит с нее хлопьями. Кондиционер чихает и плюется пылью первые несколько секунд после включения. Розетка всего одна на весь номер и та держится на честном слове».

Кроме того, россиянка пожаловалась на скудное питание. За пивом приходилось долго стоять в очереди, воду давали вообще “сомнительного происхождения”.