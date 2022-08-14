Военный аналитик Элайджа Магье, который ссылается на собственные источники в Иране, сообщил о скорой отправке в Россию беспилотных аппаратов Shahed 129. Он пояснил, что Москва и Тегеран все же заключили сделку, предполагающую поставку этих БПЛА.

ВС РФ, по словам эксперта, уже получили специальный тренажер, который позволяет военнослужащим быстро научиться управлять иранскими дронами. Сейчас речь идет минимум об одной тысяче аппаратов Shahed 129. Кроме того, Москва может получить и беспилотники Shahed 191.

Американские эксперты ранее заявляли, что Россия уже получила 46 дронов «Шахид 129», которые использует для охоты на РСЗО HIMARS. Однако подтверждения этой информации так и не появилось. Сведения о сделке, согласно которой в Москву будет поставлено более тысячи иранских беспилотников, тоже пока не подтверждаются ни Москвой, ни Тегераном.