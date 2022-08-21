читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Роскосмос начинает серийное производство коленных модулей для протезов нижних конечностей “Актив-2”. Впервые об этой разработке стало известно в ходе военно-технического форума «Армия-2020».

В прошлом году были проведены испытания, завершившиеся успешно. Модуль выдержал 125 килограммовую нагрузку и сейчас запускается в серию. В условиях отсутствия западных аналогов на рынке, он имеет весьма хорошие перспективы. Так, руководитель компании «Ортопедическая индустрия Москва Энергия» Татьяна Дудинская сообщила, что потребность в таких модулях составляет до 400 единиц в год.

Разработка Роскосмоса является полностью отечественным продуктом, но при этом не уступает западным аналогам. Модуль имеет микропроцессорное управление, позволяющее моментально подстраиваться под антропометрические данные, а также быстро менять настройки.

Вам может понравиться

Британки массово подались в проститутки из-за стремительного роста цен

Энергетический кризис, который привел к небывалому росту цен, спровоцировал стремительный рост числа проституток в Великобритании. Все больше жительниц страны вынуждены идти работать в эту сферу, сообщило издание Sky News. Журналисты

Карантины убивают больше британцев, чем сам вирус

Последствия многочисленных карантинов привели к еще большему числу летальных случаев, чем само заболевание. Такое мнение высказали журналисты британского издания Telegraph. Многие британцы из-за ковидных ограничений не смогли попасть к доктору,

Кадыров заявил, что объявлять “кровную месть” Зеленскому нет смысла

Президент Украины не действует самостоятельно, а лишь выполняет приказы, которые ему отдаёт Запад. Поэтому объявлять Владимиру Зеленскому “кровную месть” нет никакого смысла. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров –
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 20 °C | Королев: погода, 21 августа – пасмурно, до 29 °C | Подольск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 21 августа – переменная облачность, до 31 °C |