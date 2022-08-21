Роскосмос начинает серийное производство коленных модулей для протезов нижних конечностей “Актив-2”. Впервые об этой разработке стало известно в ходе военно-технического форума «Армия-2020».

В прошлом году были проведены испытания, завершившиеся успешно. Модуль выдержал 125 килограммовую нагрузку и сейчас запускается в серию. В условиях отсутствия западных аналогов на рынке, он имеет весьма хорошие перспективы. Так, руководитель компании «Ортопедическая индустрия Москва Энергия» Татьяна Дудинская сообщила, что потребность в таких модулях составляет до 400 единиц в год.

Разработка Роскосмоса является полностью отечественным продуктом, но при этом не уступает западным аналогам. Модуль имеет микропроцессорное управление, позволяющее моментально подстраиваться под антропометрические данные, а также быстро менять настройки.