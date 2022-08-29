Запад то очень любит Украину и искренне заботится о ней, то, наоборот, становится холодным и равнодушным. Такое мнение высказали эксперты РИА “Новости”.

Уже в мае было понятно, что США начали уставать от Украины. Зеленский тоже понял это, поэтому экстренно организовал мобилизацию. Возобновились обстрелы мирного населения. Но подъем продлился недолго.

Дело в том, что Европа не привыкла жить плохо. Она не хочет жертвовать собой ради других. Теперь уже не только жители европейских стран начали выступать против поддержки Украины. Даже политики обратили внимание на то, что нужно переходить к мирному соглашению.

В США усталость от Украины поддерживают сторонники Дональда Трампа. Тем самым они хотят победить демократов. Но при этом Запад убежден в том, что допустить победу России нельзя, так как это изменить баланс сил не в пользу Запада.

Усталость от Украины эксперты называют тревожным сигналом, так как сразу после этого неизвестно, что можно ожидать от киевских властей, которые и сейчас бьют по АЭС, подвергая риску всю Европу.