В телеграм-канале Dambiev появилось видео последствий удара ВС РФ по военному эшелону украинской армии на станции Чаплино. Напомним, что атака была проведена с максимально точностью с применением оперативно-тактического комплекса «Искандер».

В вагонах эшелона располагалось около двухсот боевиков ВСУ, которые направлялись на линию фронта. По данным источника, все они были ликвидированы мгновенно. Кроме того, уничтожено большое количество военной техники.

Напомним, что ранее об уничтожении эшелона рассказал военный эксперт Александр Перенджиев. Он отметил, что атака продемонстрировала в очередной раз, что высокоточное российское оружие позволяет не надеяться на везение и удачу. Она точно поражает выбранные цели.