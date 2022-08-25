Удар по железнодорожному эшелону ВСУ, который наносился с применением оперативно-тактического комплекса «Искандер», в очередной раз продемонстрировал эффективность российского оружия, рассказал изданию «Взгляд» военный эксперт Александр Перенджиев.

Он отметил, что ВС РФ уверены в силе и точности своих ракетных комплексов и никогда не полагаются на слепую удачу. ОТРК «Искандер» как раз и предназначается для поражения целей небольшого размера, может наносить удары как с большой, так и с малой дистанции, но в любом случае гарантирует точное попадание.

Кроме того, управление комплексом осуществляется настоящими профессиональными военными, которые хорошо подготовлены и знают все тонкости нанесения ударов ракетами «Искандер». Они справляются с выполнением задач любой сложности, что и показали, уничтожив железнодорожный эшелон противника.