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Удар по железнодорожному эшелону ВСУ, который наносился с применением оперативно-тактического комплекса «Искандер», в очередной раз продемонстрировал эффективность российского оружия, рассказал изданию «Взгляд» военный эксперт Александр Перенджиев.

Он отметил, что ВС РФ уверены в силе и точности своих ракетных комплексов и никогда не полагаются на слепую удачу. ОТРК «Искандер» как раз и предназначается для поражения целей небольшого размера, может наносить удары как с большой, так и с малой дистанции, но в любом случае гарантирует точное попадание.

Кроме того, управление комплексом осуществляется настоящими профессиональными военными, которые хорошо подготовлены и знают все тонкости нанесения ударов ракетами «Искандер». Они справляются с выполнением задач любой сложности, что и показали, уничтожив железнодорожный эшелон противника.

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