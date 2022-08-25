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Из-за помех и процесса перевода одна треть выступления украинского президента Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН пропала. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, Зеленский был “в ударе”. Он говорил только о предстоящей победе Киева. Политик добавил: «Все бы хорошо, но подкачало качество связи — добрую треть сказанного из-за помех и треска, да еще и через перевод, разобрать было невозможно».

По мнению Полянского, Запад ничего не получил от этой встрече. Единственно, что здесь были продемонстрированы солидарность и единство западного мира. При этом политик отметил, что от сказанных слов на заседании Совбеза ООН «уже не отвертишься, если только не опровергнуть его официально по горячим следам».

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