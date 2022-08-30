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Военным Малайзии пришлось извиняться перед общественностью за инциденты с техникой, которую страна закупила у Польши. А именно за танк и тягач, из-за которых образовывались пробки на дорогах. Об этом пишет издание “Военное обозрение”.

Сначала военных Малайзии подвёл танк PT-91M Twardy. Он заглох на дороге возле здания парламента – образовалась пробка, которую удалось ликвидировать только спустя несколько часов, отбуксировав технику.

Через день история повторилась. Но на этот раз с тягачом, который сломался в Куала-Лумпуре, невдалеке от Национального малазийского музея. Машину на месте чинили военные ремонтники.

Инциденты вызвали бурю недовольства со стороны общественности. Местный комик в соцсетях даже пошутил, что малазийские дороги способны побеждать танки. В ответ на критику представителям армии Малайзии пришлось публично извиняться за инциденты.

Реакции от польских производителей техники пока не последовало.

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