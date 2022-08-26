Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал указ президента России Владимира Путина об увеличении численности ВС РФ на 137 тысяч военнослужащих. Он отметил, что это связано с необходимостью пополнения именных подразделений.

Эксперт напомнил, что такие батальоны и роты начали появляться в рядах Вооруженных сил пару месяцев назад. Называются они в основном по территориальному признаку. Это, во-первых, уже созданные в Чечне батальоны «Ахмат-Восток», «Ахмат-Север», «Ахмат-Юг» и «Ахмат-Запад», а во-вторых, подразделения в Удмуртии, Башкирии, Татарстане и Приморском крае.

Именно такие батальоны станут костяком для Сухопутных сил ВС РФ, причем набирать в них будут только военнослужащих по контракту, а не срочников, отметил Мураховский.

Напомним, что ранее военный эксперт Алексей Леонков предложил в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО создать 12 новых подразделений для обеспечения безопасности границ.