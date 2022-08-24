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Военная помощь, которую Соединенные Штаты и НАТО беспрерывно отправляют на Украину, не поможет Киеву сдержать наступление ВС РФ. При самом удачном раскладе она лишь задержит атакующие действия ВС РФ, но только на отдельных участках и на короткий срок, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

«Но она ничего не изменит, не остановит их и не переломит ситуацию в пользу Украины», — добавил он, уточнив, что речь идет о поддержке ВСУ со стороны США.

Также отставной полковник объяснил, что спецоперация идет в медленном темпе, так как главными целями президента РФ Владимира Путина с первых дней были минимизация разрушений в населенных пунктах Украины, а также снижение до минимуму числа потерь как среди российских военных, так и среди гражданского населения.

Макрегор отметил также, что медленный темп сейчас играет на руку России, так как она выжидает действий Запада по урегулированию конфликта.

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