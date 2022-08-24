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Тактика ВС РФ на Украине целиком и полностью оправдывает себя. Она полностью исключает возможность перелома ситуации в пользу украинских ВС, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин с самого начала стремился минимизировать на Украине разрушения и потери среди гражданского населения. Это несколько замедлило спецоперацию, но никак не повлияло на грядущий ее исход.

Российские ВС уверенно движутся вглубь Украины и успешно освобождают населенные пункты. При этом РФ сдерживает ситуацию, давая Западу шанс поразмыслить над своими действиями и передумать по отношению к подписанию соглашения о гарантиях безопасности. Киеву же не поможет ничего, даже то многочисленное оружие, которым его пичкают США и НАТО.

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