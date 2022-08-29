Многие жители Украины отлично осознают, что находятся на «пороге грандиозного шухера», рассказал политолог Сергей Веселовский в издании «Журналистская правда». Он отметил, что его подписчики постоянно пишут, что намечается серьезный перелом в СВО.

«Все чувствуют, что в воздухе висит какой-то радикальный перелом событий, который происходит сегодня на Украине», – сообщил эксперт.

Он также отметил, что несмотря на важность событий на Донбассе, необходимо пристальное внимание уделять тому, что происходит на Запорожской АЭС. Из-за них над Украиной нависла гораздо более серьезная угроза чем та, которая висела над ДНР и ЛНР до начала специальной военной операции.

Напомним, что Запорожскую АЭС Киев регулярно обстреливает, стремясь спровоцировать аварию. Причем делает он это по указке Соединенных Штатов и НАТО, целью которых является борьба с Россией до последнего украинца.