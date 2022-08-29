В ночь на 29 августа ВСУ атаковали Херсон сразу тремя ракетами из РСЗО M142 HIMARS. Одновременно с этим была запущена американская противорадиолокационная ракета AGM-88, которая скорее всего была призвана замаскировать удар, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты поясняют, что противорадиолокационные ракеты оттягивают на себя внимание РЛС и могут наносить по ним удары в то время, как боезаряды РСЗО атакуют цели.

На видеозаписях и фото, сделанных жителями Херсона, можно увидеть взрывы и вспыхнувшие после них пожары. Кроме того, на одном из снимков видно разрушенное здание, которые предположительно и было целью боевиков.

Официальной информации о последствиях атаки от администрации Херсонской области пока нет. Также неизвестно, насколько эффективно показала себя AGM-88. До сих пор пуски этих ракет украинскими военными не приводили к поражению целей.