Петербуржцы пожаловались на заросшие газоны в центре города

Северная столица в разгар лета потеряла свой лоск и изысканность. Петербуржцы были не против появления мавританских газонов, на которых росли бы полевые цветы. Однако чаще всего вместо симпатичных зеленых насаждений лужайки усеяны высокой сорной травой, покрытой толстым слоем пыли. Горожане просят скосить заросли чертополоха и крапивы, размещая соответствующие жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург», но коммунальные службы не считают проблему серьезной.

Так, один из жителей Северной столицы указал на заросли репейника и крапивы в Невском районе, разместив фотографию огороженных заборчиком зарослей пожухшей растительности в стадии цветения.

«На фото – территория напротив дома по адресу Антонова-Овсеенко д. 21. Такая же ситуация наблюдается у домов 13к1, 25к1 и дальше вдоль всей улицы Антонова-Овсеенко и до проспекта Большевиков не покошена трава, она уже выросла больше людей. В ЖЭК обращался, в «Спп Невское» обращался, они проблему не решают или не хотят. Помогите, найдите ответственных», – пожаловался горожанин.

Причем в центральных районах ситуация наблюдается аналогичная. Например, на Васильевском острове коммунальщики забыли о необходимости стрижки зеленых изгородей, из-за чего те приобрели уж совсем неопрятный вид.

Петербуржцы оставляют десятки жалоб на неудовлетворительное благоустройство. Коммунальщики либо не следят за зелеными насаждениями вовсе, либо стригут газоны «под ноль», выкашивая траву вместе с верхним слоем почвы. И в первом и в последнем случае газоны не приобретают ухоженный вид.