Британский таблоид Daily Mail рассказал об успешном эксперименте по выращиванию люцерны посевной в почве, имитирующей марсианский грунт. Ученые, проводившие исследование, заявили, что это растение сможет стать удобрением для репы, редиса и прочих культур.

Люцерна в вулканической почве выросла без каких-либо удобрений, заметили эксперты. После этого ее добавили в имитацию марсианского грунта, куда высадили салат, редис и репу. Выбор в пользу этих растений был сделан из-за их хорошей урожайности, а также из-за быстрого роста и минимальной потребности в воде.

Добавление люцерны позволило существенно ускорить рост этих растений. Кроме того, ученые продумали систему полива репы, редиса и салата. Они сделали раствор соли, который полностью идентичен воде на Марсе, и снизили его соленость на 32 процента путем добавления бактерий Synechococcus. После фильтрации через базальтовые породы вода стала пригодной для полива.