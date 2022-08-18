Каким бы опытным и ответственным не был водитель, к сожалению, происходит большое число аварийных ситуаций. Нередко автомобили бывают сильно повреждены. Не всегда возможно восстановить машину из-за больших повреждений или ремонт может оказаться слишком дорогим. Владельцы начинают думать, что делать с автомобилем. Лучший способ сдать скупщикам. Ведь сегодня интернет пестрит тематическими объявлениями, а выкуп битых авто – действительно огромный бизнес, в котором действуют как крупные, так и мелкие компании.

Кто скупает битые автомобили, и для каких целей?

В Америке и Европе повреждённые машины утилизируют. Но в России их можно продать и получить за это неплохую сумму. На отечественном рынке такие разбитые транспортные средства пользуются достаточно большим спросом. Особенно много соответствующих организаций в крупных городах – например, беглый поиск по интернету показывает, что в одном только Санкт-Петербурге таких компаний больше сотни.

Зачем это надо скупщикам?

Ответ простой. В разбитых машинах могут остаться неповреждёнными и работоспособными механизмы и оригинальные узлы, которые востребованы и могут использоваться при выполнении ремонта. Тормозные рулевые системы, двигатели, электрооборудование, корпусные детали – всё, что сохранилось в нормальном состоянии может пригодиться для ремонтных работ транспортных средств.

Какова стоимость битого автомобиля?

На цену влияют многие факторы:

Количество запчастей и их целостность. Популярность марки машины. Срок службы.

Если в ремонтных мастерских высокий спрос на детали, можно за автомобиль получить приличные деньги. Это выгоднее, чем сдавать в металлолом. Некоторые владельцы автомобилей сами их разбирают и продают отдельные детали. Выгода от таких действий тоже есть, но это занятие хлопотное, требует много времени. Сначала нужно заниматься разборкой, потом искать покупателей. Это тоже не всегда бывает просто. Удобнее продать скупщикам автомобиль, получить за него деньги и не тратить время на действия по разборке и реализации запчастей.

Кому лучше продать разбитую машину?

Объявлений о скупке битых автомобилей от частных лиц можно найти много. Но многие выкупают только транспортные средства определённых марок. Чаще всего, они предлагают очень низкие цены.

Но если выкупом занимается серьёзная крупная организация, которая обеспечивает запчастями много ремонтных мастерских, к ним стоит обратиться. Как правило, они дают за машину более высокую цену, чем одиночки частники. От такой сделки получают выгоду обе стороны: и продавец и покупатель. Продавец получает за повреждённый транспорт приличную сумму. К тому же именно через крупную организацию вы получите быстрый выкуп авто, для этого у них есть и средства, и прочие ресурсы.

Покупатель имеет сеть потребителей, нуждающихся в запчастях для ремонтных работ, и обеспечивает их деталями. Это дешевле, чем покупать новые. Некоторые запчасти бывает трудно найти или они дорогостоящие.