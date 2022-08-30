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Несколько сотен иностранных наемников могли находиться в рядах ВСУ в ходе попытки Украины провести контрнаступательную операцию. Подробности передают эксперты издания avia.pro.

Предположительно, что около 200 членов иностранных ЧВК были задействованы в широкомасштабном контрнаступлении, которое устроили украинские боевики на территории Николаевской и Херсонской областей. Не исключено, что в наступлении принимали участие и иностранные спецслужбы.

Вчера, 29 августа, украинские боевики предприняли попытку провести наступление сразу по нескольким направлениям. Для этих целей были задействованы не только стрелковые подразделения, но и бронетехника. Также было обеспечено дополнительное прикрытие с воздуха.

Власти Херсонской области пытались отрицать факт начала контрнаступления, но позже информация об этом подтвердилась Минобороны РФ. В ходе наступления ВСУ понесли большие потери как личного состава, так и военной техники.

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