Несколько сотен иностранных наемников могли находиться в рядах ВСУ в ходе попытки Украины провести контрнаступательную операцию. Подробности передают эксперты издания avia.pro.

Предположительно, что около 200 членов иностранных ЧВК были задействованы в широкомасштабном контрнаступлении, которое устроили украинские боевики на территории Николаевской и Херсонской областей. Не исключено, что в наступлении принимали участие и иностранные спецслужбы.

Вчера, 29 августа, украинские боевики предприняли попытку провести наступление сразу по нескольким направлениям. Для этих целей были задействованы не только стрелковые подразделения, но и бронетехника. Также было обеспечено дополнительное прикрытие с воздуха.

Власти Херсонской области пытались отрицать факт начала контрнаступления, но позже информация об этом подтвердилась Минобороны РФ. В ходе наступления ВСУ понесли большие потери как личного состава, так и военной техники.