В новой сводке Генштаба ВСУ не сказано ни слова о «контрнаступлении» в северной части Херсонской области. Учитывая, что вчера Киев красноречиво заявлял, что чуть не захватил контроль над Крымом, это заявление ГШ выглядит по меньшей мере очень странно, пишет портал «Военное обозрение».

Российская сторона вполне готова раскрыть подробности этого неудавшегося контрнаступления. Как и ожидалось, ВСУ задействовали «плацдарм» на левом берегу Ингульца, который несколько недель подряд находился под обстрелом ВС РФ. При этом танки, БМП и личный состав пошли в «атаку» по открытой степи. С воздуха их поддерживало всего два штурмовика Су-25, которые были успешно сбиты.

Но на этом злоключения ВСУ не закончились. Как только боевики добрались к населенному пункту Сухой Ставок, по ним отработала артиллерия. Это позволило уничтожить три роты личного состава и 49 единиц бронетехники. Такие потери за один раз Киев не нес уже около двух месяцев, подсчитали эксперты.

Также они напомнили, что приказ начать «контрнаступление» в совершенно неподходящих для этого условиях отдавал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому именно ему придется нести ответственность за столь крупные потери.