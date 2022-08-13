Петербуржцы сомневаются, что анонсированный спикером Законодательного собрания Александром Бельским Общественный штаб по реновации, якобы призванный решать возникающие при реализации программы «Комплексного развития территорий» (КРТ) проблемы, окажется полезен. По мнению экспертов, в состав структуры могут войти лишь лояльные Смольному люди. Это якобы создаст видимость того, что мнение петербуржцев интересует представителей региональной власти.

К этой версии склоняется, в том числе, президент фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов. Своим мнением он поделился в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «78». При этом ведущая телепередачи Ника Стрижак согласилась, что ситуация «может закончиться большими малопродуктивными склоками».

«Все люди знают, что такое общественные структуры – либо действительно те, кто сами по своей инициативе бегают и борются с бульдозерами, либо наоборот – специально организованный хор “ветеранов сцены”, который поет песню “все хорошо, прекрасная Маркиза”», – заявил Стахов.

Ранее СМИ сообщали, что Общественный штаб, вероятнее всего, не предложит ничего нового, поскольку фактически копирует уже существующее «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК). Отметим, что из структуры ранее исключили всех оппозиционных градозащитников, заменив на лояльных Смольному людей.

Эксперты не исключают, что Общественный штаб по реновации повторит судьбу ВООПиК, и в его состав войдут лишь те, кто будет преследовать интересы чиновников. Отметим, что новая структура окажется под полным контролем петербургских властей, что снижает ее шансы на непредвзятость. Вопросы вызывает и непрозрачный процесс голосования за кандидатов на членство в структуре. Не исключено, что выбирать придется только из тех, кто уже проявил свою лояльность Смольному.