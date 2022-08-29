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На Украине существенно участилось применение боевиками ВСУ реактивных систем залпового огня HIMARS. Портал Avia.Pro предполагает, что это результат тайной переброски дополнительных восьми таких комплексов через Румынию.

Эксперты отмечают, что на границе Украины и Румынии в последние дни была замечена подозрительная активность. Местные жители фотографировали комплексы M142 HIMARS, которые двигались как раз в украинском направлении. Сразу же после этого Киев существенно увеличил интенсивность атак с применением американских РСЗО.

Не исключено, что связано это с какой-то тайной сделкой между Бухарестом и Вашингтоном. Румыния вполне могла согласиться отдать Киеву имеющиеся у нее комплексы HIMARS в обмен на другое оружие, требуемое для поддержания боеспособности румынской армии.

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