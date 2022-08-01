Исследователи из Университета штата Северная Каролина в США разработали новый катализатор, повышающий эффективность преобразования бутана (компонента природного газа) в бутадиен – строительный блок синтетического каучука и различных пластиков. Об этом сообщает сайт My Droll. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Существующие методы превращения бутана в бутадиен либо создают массу побочных продуктов, которые не особо востребованы и фактически идут в бесполезные отходы, либо превращают лишь небольшую часть бутана в бутадиен за один цикл работы химического реактора, требуя затем повторно запускать все тот же процесс.

«Это весьма многозатратные методы как с точки зрения энергии, так и денег», – уточнил Фансин Ли, профессор химической и биомолекулярной инженерии в Университете штата Северная Каролина и один из ведущих авторов нового исследования.

Как следствие этих сложностей, в отрасли имеется очень мало заводов, предназначенных для специализированного производства бутадиена. Вместо этого большая часть бутадиена, используемого сейчас в производстве, поступает с химических заводов, на которых бутадиен синтезируется как побочный продукт других реакций.

«Это проблема, потому что спрос на бутадиен намного превышает доступное предложение. Поэтому мы поставили целью разработать более эффективный способ преобразования бутана в бутадиен, сделав такое производство более рентабельным, и наша исследовательская работа является важным шагом в этом направлении», – пояснил Ли.

В частности, исследователи разработали катализатор, который по сравнению с прежними аналогами превращает больше бутана в бутадиен при каждом проходе через реактор. Этот технологический процесс осуществляется с использованием реакции окислительного дегидрирования.

Новый катализатор представляет собой оболочку из бромида лития, окружающую ядро из лантан-стронциевого феррита. Для реакции требуется стандартный модульный реактор, а конверсия происходит при температуре от 450 до 500 градусов Цельсия.

«Мы смогли преобразовать до 42,5% бутана в бутадиен за один цикл работы реактора. Наилучший из предыдущих результатов, которые достигались в отрасли, составлял около 30%. Для нас это важное достижение, поскольку мы рассматриваем его как доказательство основной концепции, заложенной в нашей разработке. Мы рассчитываем, что можем в дальнейшем еще более улучшить эффективность нового техпроцесса», – отметил Ли.