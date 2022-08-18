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Петербургские СМИ пишут о возможной связи между бывшим директором «Комбината социального питания «Юность» Ольгой Гапоновой и главой комбината «Столовая №14» Сергеем Филипповым. Данная организация занимается обслуживанием школ Московского района.

В августе текущего года Филиппов был снят с поста генерального директора «КСП Василеостровского района», и, не имея официального опыта в сфере соцпитания, стал руководителем комбината «Столовая №14». Журналисты не исключают, что он может быть связан с бывшим директором «КСП «Юность» и экс-главой Учебно-методического центра Управления социального питания Ольгой Гапоновой. Интересно, что именно во время нахождения ее в «Юности» приходится пик деятельности компаний семьи Филипповых.

По информации из декларации о доходах Гапоновой, женщина владеет стоянкой для грузовых машин и складским помещением. Как она ими распоряжается, остается загадкой. Однако наличие такого рода собственности может свидетельствовать о ее связи с перевозками питания для школ в Московском районе Петербурга, за которые отвечает предприятие Филиппова.

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