В ночь на 1 августа над Севастополем сработала система противовоздушной обороны. Жители города активно публикуют в Сети фотографии с инверсионным следом от зенитной ракеты, выпущенной одним из ЗРК, сообщил портал Avia.Pro.

Никаких официальных сообщений от Минобороны РФ по поводу срабатывания зенитно-ракетного комплекса пока не поступало. Поэтому сказать точно, какая именно воздушная цель была поражена средствами ПВО, в настоящий момент не представляется возможным.

Напомним, что утром в воскресенье украинский самодельный дрон с привязанной к нему гранатой атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Скорее всего, после этого инцидента было принято решение усилить противовоздушную оборону города.

Эксперты полагают, что беспилотник был запущен не с территории Украины, а непосредственной из Крыма. Не исключено, что на полуострове действуют диверсионные группы противника.