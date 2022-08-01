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Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал нападение беспилотника на штаб Черноморского флота РФ и пришел к неожиданным выводам. В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что во первых, это был самодельный дрон, собранный кое-как, но с привязанной к нему гранатой. А во-вторых, запустили его с близкого расстояния. То есть, с территории Крымского полуострова.

Аналитик считает, что это указывает на деятельность в Крыму вражеских диверсионно-разведывательных групп. Это могут быть как украинские военные, заброшенные на полуостров еще до начала спецоперации, так и «сочувствующие Киеву» местные жители.

«Оперативники ФСБ уже не раз накрывали ячейки, которые тоже готовили теракты. Это тоже нужно квалифицировать как теракт, подготовленной группой лиц. Скоро такую группу лиц найдут. И тогда станет ясно, были ли это профессионалы, или это были любители, которые из-за сочувствия Украины или ради денежного вознаграждения пошли на этот преступный шаг», – рассказал Леонков.

Он также объяснил, что история с БПЛА, а также угрозы Киева перейти в контрнаступление в Херсоне или взорвать Крымский мост делаются лишь для одного. Все это призвано отвлечь граждан от полного отсутствия каких-либо успехов ВСУ на всех направлениях и от постоянных провалов. Сейчас, к примеру, в украинских пабликах многие смакуют фоьл и видео «атаки беспилотника», превращая ее в очередную «перемогу». Пусть и только в информационном пространстве.

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