Недавняя передислокация истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” в Калининградскую область произвела впечатление на некоторые страны НАТО. Такая акция показала: у России есть, что противопоставить расширению Североатлантического альянса за счёт вступления в него Швеции и Финляндии. Об этом пишет китайское издание NetEase – сообщает “ПолитРоссия”.

В КНР за МиГ-31К закрепилось название “монстры из стратосферы” за счёт того, что истребители могут летать на высоте в несколько десятков километров, а также нести на себе мощное вооружение.

Китайское издание уточняет, что сам по себе факт передислокации самолётов насторожил натовцев. Однако на этом Россия не ограничилась. Спустя какое-то время два истребителя МиГ-31К подлетели к границе Финляндии, находясь всего в полусотне километрах от столицы страны Хельсинки. Демонстрация “монстров” – утверждают обозреватели NetEase – в ряде стран НАТО вызвала признаки паники.

Швеция и Финляндия от своего нейтрального статуса по отношению к НАТО отказались в этом году на фоне российской специальной военной операции в Донбассе. В июле обе страны стали членами Североатлантического альянса.