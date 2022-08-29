читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недавняя передислокация истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” в Калининградскую область произвела впечатление на некоторые страны НАТО. Такая акция показала:  у России есть, что противопоставить расширению Североатлантического альянса за счёт вступления в него Швеции и Финляндии. Об этом пишет китайское издание NetEase – сообщает “ПолитРоссия”.

В КНР за МиГ-31К закрепилось название “монстры из стратосферы” за счёт того, что истребители могут летать на высоте в несколько десятков километров, а также нести на себе мощное вооружение.

Китайское издание уточняет, что сам по себе факт передислокации самолётов насторожил натовцев. Однако на этом Россия не ограничилась. Спустя какое-то время два истребителя МиГ-31К подлетели к границе Финляндии, находясь всего в полусотне километрах от столицы страны Хельсинки. Демонстрация “монстров” – утверждают обозреватели NetEase – в ряде стран НАТО вызвала признаки паники.

Швеция и Финляндия от своего нейтрального статуса по отношению к НАТО отказались в этом году на фоне российской специальной военной операции в Донбассе. В июле обе страны стали членами Североатлантического альянса.

Вам может понравиться

Россиянам рассказали о возможности получить новую разовую выплату в сентябре

Россиянам рассказали о том, что уже в сентябре некоторые категории смогут получить новую денежную выплату. Речь идет о сумме в размере 5 000 рублей. Подробности передает издание PRIMPRESS. Денежные средства

СП: ВС РФ не будут атаковать Одессу с моря

Одна из ключевых задач спецоперации ВС РФ на Украине заключается в том, чтобы отрезать неонацистских террористов от моря. Это позволит исключить в дальнейшем такие инциденты, как обстрелы буровых платформ или

Полковник Мураховский раскрыл подоплеку увеличения президентом Путиным численности российской армии

Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал указ президента России Владимира Путина об увеличении численности ВС РФ на 137 тысяч военнослужащих. Он отметил, что это связано с необходимостью пополнения именных подразделений. Эксперт
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 августа – переменная облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 29 августа – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 августа – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 августа – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 29 августа – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 29 августа – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 29 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C |