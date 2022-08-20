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Отдельные западные фонды, деятельность которых на территории России была направлена на дестабилизацию страны, работали при поддержке ряда влиятельных людей, в том числе представителей либерального сообществе, творческой элиты и руководителей учреждений культуры. Одним из них, имеющий давние связи с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, бывшим послом США в СССР Артуром Хартманом и «спонсором» вторжения США в Ирак банкиром Джейкобом Ротшильдом, оказался директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Согласно информации, опубликованной на сайте Sourcewatch.org, Пиотровский, Хартман, Киссинджер и Ротшильд входили в попечительский совет организации «Открытая Россия», основанной олигархом Михаилом Ходорковским и признанной нежелательной на территории РФ.

Деятельность фонда приобрела политизированный характер и стала оппозиционной структурой после «дела ЮКОСа» и отъезда Ходорковского за границу в 2013 году. В последние годы организация через подставные компании финансировала акции протеста и деятельность так называемых оппозиционеров, противопоставлявших себя Кремлю. После начала спецоперации России по денацификации Украины олигарх также учредил «Российский комитет действия» для поддержки украинского режима.

Стоит отметить, что Михаил Пиотровский долгое время воздерживался от каких-либо заявлений относительно спецоперации, однако недавно, в июне, заявил об «успешной экспансии» русского искусства, назвав выставки «спецоперацией на культурном фронте». При этом сам факт связи директора главного музея страны с антироссийским фондом, объединяющим настоящих врагов России, вызывает ряд вопросов, в том числе о доверии к руководству Эрмитажа.

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