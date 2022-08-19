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Ученый Джон Хатчинсон из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании и его коллеги создали первую 3D-реконструкция огромной древней акулы мегалодона. Это помогло представить, что она была даже больше, чем считалось ранее.

По предположениям экспертов, мегалодон обладал огромным аппетитом. Он мог сразу проглотить восьмиметрового кита всего с нескольких укусов. Новые данные говорят о том, что древняя акула была 16 метров в длину и весом в 61,5 тонны.

Ранее считалось, что мегалодон достигал длины в 14 метров, а весил около 48 тонн. Но новая модель показала другие данные, которые, как считают эксперты, более реалистичные.

Подробное описание своей работы и итоги, полученные в результате нового исследования, ученые опубликовали в научно-популярном журнале New Scientist.

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