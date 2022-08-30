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Президент Украины Зеленский и командование ВСУ на протяжении 2 месяцев анонсировали контрнаступление на Херсон. Тем временем украинская армия совершенно не готовилась к этой миссии, что и привело к полному ее разгрому, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он напомним, что плацдарм у Давыдова Брода на левом берегу Ингульца, откуда ВСУ начали контрнаступление, уже несколько недель находился под огневым контролем ВС РФ. Кроме того, российские разведчики бдительно следили за действиями украинских националистов и на других направлениях.

Именно поэтому когда ВСУ выдвинулись в контрнаступление и задействовали бронетехнику, их встретил мощный артиллерийский удар. Это привело к серьезным потерям личного состава и техники, а также к провалу операции, к которой националисты оказались совершенно не готовы.

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