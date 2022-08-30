Ещё пять передовых военных фрегатов типа 26 могут появиться на вооружении ВМС Соединённого королевства. Британские власти уже ведут соответствующие переговоры с концерном BAE Systems, который занимается производством морской военной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Сейчас BAE Systems строит три фрегата типа 26 по контракту, который был заключён ещё в 2017 году. Строительство одного такого корабля – процесс дорогой и долгий, поэтому первое судно поступит на вооружение только в середине нынешнего десятилетия. Что касается новых кораблей, то переговоры по их созданию велись больше года. Но как заявляют представители BAE Systems, они заметно ускорились после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, и сейчас близятся к завершению.

Фрегаты типа 26 предназначены для широкого спектра задач: это и противовоздушная, и противолодочная оборона, и выполнения операций общего назначения. Новые фрегаты предлагается использовать для сдерживания активности российских подводных лодок в северной части Атлантического океана.