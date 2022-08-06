Мода на клубный коттеджный поселок впервые пришла в Россию из западной культуры, и с каждым годом жилые комплексы данной категории становятся все более востребованными. Сегодня жизнь в таком поселке обычно соотносится с высоким статусом и комфортом.

Что такое клубный поселок?

К клубным поселкам (или же «поселкам клубного типа») обычно причисляют жилые комплексы, принадлежащие к премиум-классу. Они снабжены профессиональной охраной, обладают развитой инфраструктурой. На территории комплексов имеются магазины, кафе и рестораны, развлекательные и образовательные учреждения. Обычно клубная часть поселка представлена тренажерным залом, баней, спа-центром.

Как правило, элитный поселок данной категории обладает собственной сформированной философией, некоей единой концепцией. В нем формируется стиль жизни, основывающийся на мировоззрении, увлечениях и интересах тех, кто живет в клубном поселке. Неспроста клубными в обыденной жизни называют закрытые объединения и группы, где нет доступа посторонним людям. Клубные элитные комплексы обладают такими характеристиками, как приватность, привилегированность, безопасность.

Для тех, кого интересует приобретение клубного поселка в СПб и Ленинградской области, несомненно, представит интерес коттеджный поселок компании HonkaNova. Дома жилого комплекса HonkaNova соответствуют передовым мировым стандартам. В 2021 году проект получил национальную премию «Поселок года — 2021», став лучшим поселком класса «Элит» в Санкт-Петербурге и ЛО.

Где найти клубный поселок в Ленинградской области?

Клубный поселок HonkaNova представляет собой единую систему, в которую входит жилая застройка, скандинавский парк, высокоразвитая инфраструктура. Жизнь в поселке придется по душе поклонникам спокойствия, экологических ценностей, умиротворения. Строительство домов клубного поселка осуществляется из финского клееного бруса. Коттеджный комплекс премиум-класса включает в себя 50 домов. Имеется возможность выбора из 8 стандартных проектов, либо строительства дома согласно индивидуальным разработкам заказчика.

Инфраструктура жилого комплекса HonkaNova включает в себя все, что необходимо для постоянного проживания в течение круглого года. На территории имеются объекты досуга, административные и образовательные учреждения. Есть магазины, спортивные комплексы, оздоровительные центры, яхт- и гольф-клубы. Благодаря развитой инфраструктурной сети каждый проживающий на территории поселка имеет возможность круглогодично наслаждаться европейским уровнем жизни.

И, пожалуй, главное преимущество клубного комплекса HonkaNova состоит в его непосредственной близости к Финскому заливу. Всего в двух минутах ходьбы располагаются золотые побережья и умиротворяющая морская гладь. HonkaNova — поселок для подлинных эстетов и тех, кто любит комфорт класса «премиум».

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