Тель-Авив давно начал проявлять предвзятость в международных конфликтах. Это приводит к тому, что и у России, и у Китая возникают разногласия с израильскими послами.

Авторы издания Rai Al Youm отмечают, что Израиль все чаще становится “центром разжигания” международных конфликтов. Лидер отдела интернационального партнерства Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао предостерег Израиль о необдуманных действиях в отношении Тайваня.

Он предупредил о том, что Китай обязательно ответит на оказание Тель-Авивом помощи Тайваню. Кроме того, Пекин обязательно отреагирует на обвинения в нарушении прав уйгуров.

При этом большинство экспертов считают, что серьезные последствия вмешательства Израиля в вопросы Тайваня мало вероятны, так как будет учитываться опыт спецоперации России на Украине.