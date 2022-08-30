Эксперименты по посадке кресс-салата и риса на борту нового китайского орбитального лабораторного модуля Wentian проходят успешно, заявили официальные представители Китайской академия наук (CAS) на пресс-конференции 29 августа. Об этом сообщает CGTN. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Китайская орбитальная космическая станция добилась нового прогресса в своем астробиологическом проекте, который включает в себя эксперимент по полному циклу роста различных семян в космосе. Согласно информации CAS, образцы двух видов семян растений (кресс-салата и риса) находятся в экспериментальной биолаборатории на борту научного модуля Wentian с 28 июля.

Кресс-салат широко используется в качестве модельного организма для фундаментальных исследований. Это растение является репрезентативным образцом для многих овощей с зелеными листьями, таких как рапс, капуста и брюссельская капуста, а рис является примером среди многих культур, включая пшеницу и кукурузу.

К настоящему времени в орбитальной лаборатории Wentian кресс-салат дал четыре листа. Рассада длинностебельного риса выросла примерно до 30 сантиметров в высоту, а короткостебельного риса – примерно до 6 сантиметров.

Два эксперимента будут анализировать жизненный цикл каждого растения в космосе и исследовать, как использовать среду микрогравитации для выращивания растений и повышения эффективности производства. Кроме того, проект позволит выявить больше типов культур, наилучшим образом адаптирующихся к космосу, сказал Чжэн Хуэйцюн, исследователь Центра передового опыта CAS в области молекулярных наук о растениях.

Космическая среда чрезвычайно сурова, а это означает, что семена сельскохозяйственных культур там можно выращивать только в герметичных искусственных средах. По данным Китайского пилотируемого космического агентства, культуры, подходящие для выращивания в космосе, должны быть высокопродуктивными и с низкими затратами энергии, требующейся для их возделывания.

По данным CAS, в настоящее время только несколько культур, таких как пшеница и горох, прошли эксперимент полного жизненного цикла в космосе. При выращивании семян в космосе по-прежнему возникает много проблем, например, растения откладывают фазы цветения и выращивают меньше семян более низкого качества.

Проект в орбитальной лаборатории Wentian является частью усилий по выяснению процесса и преодолению подобных проблем. Когда эксперименты будут завершены, китайские космонавты соберут, заморозят и сохранят образцы растений для дальнейшего тестирования по возвращении на Землю.