Украинские телеграм-каналы и паблики официальных персон страны внезапно стали публиковать заявление о начале контрнаступления на Херсон. Старт контратакующему безумию дал замглавы военной администрации Одесской области Алексей Мацулевич. Однако через некоторое время ситуация вдруг резко изменилась.

Сперва Мацулевич свой пост удалил вообще. Потом пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что это никакое не контрнаступление, а «прощупывание». Впрочем, она уже не в первый раз поражает своими высказываниями о том, что сегодня «контрнаступления проводятся не так, как раньше».

Еще позже в Сети появилось видео с человеком, одетым в украинскую форму с украинскими же знаками отличия, но почему-то представляющимся ополченцем ДНР. Он заявляет, что Киев все же начал контрнаступление. Все это породило целую волну вопросов, однако у руководства Украины нет на них ответов. Так же, как и контрнаступления ВСУ на Херсон.