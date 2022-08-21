Снос флигелей особняка княгини Салтыковой в Петербурге, признанного объектом культурного наследия, вызвал широкий общественный резонанс. По мнению юриста и градозащитника Павла Шапчица, разбирательство должно проводиться на уровне Следственного комитета России, поскольку КГИОП неправомерно выдал соответствующее разрешение в 2017 году.

Он подчеркнул, что снять с флигелей статус охраны не могла бы ни одна экспертиза. Кроме того, действующее распоряжение об утверждении предмета охраны должно было быть публично опубликовано КГИОП. Это закреплено в статье 47.6 73 Федерального закона.

Шапчиц не исключил, что КГИОП может попытаться обосновать правомерность сноса. Но вряд ли это получится, ведь закон не имеет обратной силы.

«Соответственно, он как был недействующим с 2016 года с момента издания и по сей день, так он и не будет действовать, поэтому все индивидуальные нормативно-правовые акты, разрешение на строительство, разрешение на работы по сохранению, изданные в этот период, они как были законными, так и остаются и останутся», — пояснил эксперт в беседе с «Петербург Ньюс».

По его словам, чиновникам нужно будет повторить все процедуры по выдаче разрешительных документов. При этом вопросы вызывает не только формальные претензии к предмету охраны.

«К предмету охраны есть претензии не только формальные, но еще и содержательные, которые основываются на экспертизе», – заявил Шапчиц.

Информация о проведенных экспертизах уже была запрошена через депутата петербургского ЗакС Бориса Вишневского. После изучения материалов у градозащитного сообщества может появиться повод для очередного обращения в Следственный комитет.

К сносу флигелей исторического здания по Большой Морской улице девелопер «Северная земельная компания» приступил 16 августа. Градозащитники попытались противостоять уничтожению объекта, однако на одного из активистов, Олега Мухина, на пикете было совершено нападение. По мнению общественности, это перевело ситуацию в уголовную плоскость, поскольку заказчиком избиения мог выступать именно застройщик.