Электрические плиты не только удивляют качеством приготовления блюд, но и превращают готовку в удовольствие. Главное, подойти со всей ответственностью к выбору «правильной модели», которая прослужит долго и не заставит разочароваться в ней.

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Материал покрытия

От качества материала покрытия панели зависит степень удобства использования плиты, а также ее внешний вид.

Эмалированная сталь

Плиты с таким покрытием отличаются приемлемой ценой, высокой износостойкостью и простотой ухода. Если соблюдать правила пользования, то внешний вид плиты «не померкнет» очень долго. Достаточно отказаться от агрессивной химии и жестких абразивов.

К минусам эмали можно отнести появления со временем сколов. Еще одно неудобство связано с тем, что поверхность панели вокруг конфорок выпуклая, а это затрудняет очистку.

Нержавеющая сталь

Красиво, доступно применение любых химических средств для очистки поверхности. Не стоит использовать металлические губки и излишне жесткие щетки.

Стеклокерамика

Керамика придает плите стиль и определяет высокий уровень удобства использования.

Конфорки на основе стеклокерамики не выделяются на поверхности плиты, что упрощает процесс уборки. При этом требуется применение специальных средств. Никаких абразивов и агрессивной химии.

Чтобы очистить стеклокерамику, понадобятся специальные средства, удаляемые после применения влажной губкой. В результате уходит меньше времени на чистку плиты, по сравнению с покрытием на основе эмали и нержавейки.

Конфорки

При покупке электрической плиты обращайте внимание на количество нагревательных элементов. Если семья большая, то лучше остановиться на 4-конфорочном варианте.

Для маленьких кухонь неплохим решением станет 2-конфорочная плита. Ее глубина составляет около 40 см, что экономит не менее 20 см пространства по сравнению с 4-конфорочной моделью.

Компромиссным вариантом выглядит 3-конфорочная плита. Здесь вам и 3 нагревательных элемента, и «посадочное» место под посуду, которая еще не остыла.

Размер конфорок

Конфорки одной плиты зачастую отличаются размерами, что позволяет использовать разную посуду.

Конфорки стандартных размеров подразделяются следующим образом:

маленькие – от 10,2 до 14,5 см;

средние – от 16 до 18 см;

большие – от 22,5 до 26 см.

С точки зрения комфорта лидируют стеклокерамические конфорки, обладающие дополнительными возможностями. В частности, они могут иметь 2 или 3 контура нагрева, что удобно для применения посуды различных диаметров.

Некоторые модели электрических плит оснащают дополнительной конфоркой овальной формы, которая упрощает использование тех же утятниц и другой подобной посуды.

Также в электрических плитах встречаются конфорки, предназначенные для быстрого нагрева. Они идеально подходят, чтобы разогреть еду или вскипятить воду, так как нагреваются сразу после включения.

Основные характеристики духовки

Полноценная электрическая плита всегда оснащается духовкой, размеры которой отличаются достаточной вариативностью.

Духовки считаются маленькими, если их объем не превышает 40 литров, что характерно для 2-конфорочных узких плит. Такие модели хороши, когда на них редко готовят. Иногда встречаются узкие плиты с духовкой объемом на 45 литров, но обычно размеры колеблются от 26 до 33 литров.

Стандарт объема – диапазон от 50 до 60 литров, а это размещение от 2 до 3 противней, что закрывает большинство домашних потребностей, предъявляемых к духовке.

Духовки считаются большими, если их объем составляет 60–70 литров.

Современные плиты оснащаются двойным стеклом, что гарантирует нужную теплоизоляцию. В некоторых моделях встречаются тройные стекла, способные полноценно сохранять тепло в процессе готовки, особенно это востребовано в случае с выпечкой. При этом сильный внутренний нагрев лишь немного сказывается на внешних поверхностях плиты, которые остаются чуть теплыми.

Функциональность современных духовок

Духовки далеких лет отличались малой функциональностью. Хорошо, если у них был верхний и нижний нагрев, а то и этого не было. Современные духовки далеко опережают своих предшественников по техническим характеристикам.

Конвекция

С помощью конвекции достигается движение теплого воздуха за счет работы вентилятора. В результате выпечка становится полностью румяной, а не так, как это было в прошлом, когда в одном месте уже горит, а в другом тесто еще сырое.

Гриль

Для получения зажаренной корочки используется гриль в виде нагревательного элемента, устанавливаемого в верхней части духовки. Мясо или рыба – то, что так хорошо получается на гриле.

Вертел

Для приготовления пищи с равномерной прожаркой лучше использовать такое приспособление, как вертел. С помощью этого устройства шашлык получается «правильным», а курица «румяной». В некоторых моделях вертел приходится вращать вручную, но есть и продвинутые плиты, дополненные моторчиком, что избавляет от необходимости раз за разом открывать духовку.

Системы очистки

Если система очистки духовки традиционная, то не стоит рассчитывать на специальные функции. Все придется делать самому с помощью использования губки и соответствующей химии.

Ситуация кардинально меняется, когда функциональность плиты подразумевает наличие паровой очистки. Достаточно нажать требуемую кнопку, чтобы ее запустить. В то же время не стоит расстраиваться, если не удалось подобрать плиту с таким видом очистки. Поставьте в духовку противень с водой, выставьте температуру в диапазоне от 50 до 70 градусов и установите таймер на 30 минут, чтобы ввести в действие самодельную паровую очистку.

Духовка всегда будет чистой, если она оснащена каталитической очисткой. Здесь подразумевается наличие специального покрытия на основе окислителей, нанесенных на стенки внутри духовки. Жир и другие загрязнения разрушаются непосредственно во время готовки благодаря такой защите.

Наиболее результативная самоочистка духовки – пиролитическая. При ее запуске температура поднимается до 500 градусов, что превращает жир и другие загрязнения в золу. Такими системами оснащаются только дорогие модели плит, обладающие высокой мощностью и достаточными свойствами теплоизоляции, чтобы выдержать сильный нагрев.

Дополнительные возможности

После того как вы определитесь с главными характеристиками плиты, не забудьте про дополнительные функции, которые облегчат вашу жизнь.

Тип управления

Основная масса плит до сих пор оснащается поворотными механизмами управления. При этом также встречаются утапливаемые переключатели, что сильно упрощает очистку плиты, так как эти устройства скрываются в поверхности, исключая скапливание грязи вокруг них. Еще встречаются элементы управления на основе кнопок и сенсоров.

Таймер

Здесь все стандартно – установка времени позволяет отвлечься от процесса готовки.

Система индукции

Вариант нагрева конфорок на основе магнитной индукции. В этом случае тепло возникает в специальной посуде с магнитным дном, сама конфорка не нагревается.

Индикатор остаточного тепла

Для контроля за степенью нагрева конфорки предусмотрен специальный индикатор, фиксирующий остаточное тепло. Если он горит, то конфорка горячая. Его выключение происходит лишь тогда, когда панель полностью остывает.

Система блокировки

Если в семье есть маленькие дети, то система блокировки станет спасением для вас. С ее помощью блокируется не только дверь духовки, но и элементы управления.

Ящик для посуды

Внизу почти любой комплексной плиты имеется отсек, куда можно составлять посуду.

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