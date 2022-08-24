Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался сносом исторического здания на Большой Морской, к которому может быть причастен близкий друг губернатора Петербурга Виктор Тырышкин. Руководитель СК намерен пообщаться с градозащитниками для прояснения ситуации.

Петербург будоражит очередной градостроительный скандал из-за сноса флигелей исторического здания на Большой Морской улице. Объект культурного наследия – особняк Салтыковой — еще в 2007 году передали для реконструкции под бизнес-центр компании «А-2», связанной с вице-президентом ВТБ Юрием Молчановым, являющимся отчимом главы «ЛСР» Андрея Молчанова.

В 2014 году Смольный признал утратившим силу решение от 2007 года, а часть помещений была продана компании ООО «Северная Земельная компания», имеющей отношение к корпорации «ВИТ», руководителем которой является Виктор Иванович Тырышкин.

Последнего считают близким другом губернатора Беглова. Тесно они сотрудничали, когда градоначальник был полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) в 2012-2017 годах. Вместе они посещали открытие храма в Ярославле после реставрации иконы Успенской Божией Матери, а также место воссоздания комплекса Костромского Кремля.

Прочные дружеские связи сыграли ключевую роль уже в петербургском бизнесе Тырышкина. Возможно, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину известно о планах Виктора Ивановича на особняк Салтыковой на Большой Морской. Именно поэтому он и решил пообщаться с градостроителями, а заодно установить обстоятельства избиения Олега Мухина, вышедшего с пикетом, чтобы остановить незаконный демонтаж.