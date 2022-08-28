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В Тайваньском проливе появилось сразу два американских ракетных крейсера. Китай счет действия США провокацией и поэтому отправил два истребителя, которые затеяли маневрирование вокруг кораблей.

Самолеты подходили на минимальное расстояние к крейсерам, демонстрировали способность моментально ответить на любую агрессию Также истребители отрабатывали удары по американским крейсерам с разных сторон и положений, рассказал портал Avia.Pro.

Соединенные Штаты отлично видят, что ситуация вокруг Китая и Тайваня вполне спокойная, однако это их не устраивает. Именно поэтому Вашингтон устраивает одну провокацию за другой, отправляя на Тайвань Нэнси Пелоси и конгрессменов, заявляя о поставках островному государства нового оружия, а также отправляя свои корабли в Тайваньский пролив. Также действия вполне могут спровоцировать КНР на ответные действия.

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