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Встреча генсека ООН Антониу Гутерриша с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Тайипом Эрдоганом во Львове продлилась всего 40 минут, сообщает РИА Новости.

Ранее Гутерриш собирался обсудить с Зеленским и Эрдоганом способы «снижения градуса» конфликта на территории Украины. Турецкий лидер также намеревался убедить украинского коллегу встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры по прекращению боевых действий.

Помимо этого Антониу Гутерриш 19 августа намеревается посетить Одессу.

Напомним, что в ходе встречи турецкой и украинской делегаций было достигнуто соглашении о восстановлении разрушенных в ходе конфликта инфраструктурных объектов. Анкара взяла на себя обязательства предоставлять консультационную и техническую помощь Киеву, а также заняться проектированием.

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