18 августа во Львове министр торговли Турции Мехмет Муш и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали соглашение о застройке украинских объектов, которые были разрушены либо серьезно пострадали в результате конфликта. На проектами восстановления будет работать турецкая сторона.

Кроме того, назван первый объект, который планирует восстанавливать Анкара. Речь идет о мосте в селе Романовка. Это сооружение, соединяющее Ирпень и Бучу со столицей Украины, было разрушено в марте. В настоящий момент вместо него используется временная конструкция.

В договоре, подписанном министрами, также предполагается, что Турция будет оказывать Киеву техническую помощь и давать консультации по восстановлению тех или иных инфраструктурных объектов.