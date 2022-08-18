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18 августа во Львове министр торговли Турции Мехмет Муш и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали соглашение о застройке украинских объектов, которые были разрушены либо серьезно пострадали в результате конфликта. На проектами восстановления будет работать турецкая сторона.

Кроме того, назван первый объект, который планирует восстанавливать Анкара. Речь идет о мосте в селе Романовка. Это сооружение, соединяющее Ирпень и Бучу со столицей Украины, было разрушено в марте. В настоящий момент вместо него используется временная конструкция.

В договоре, подписанном министрами, также предполагается, что Турция будет оказывать Киеву техническую помощь и давать консультации по восстановлению тех или иных инфраструктурных объектов.

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