читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС своевременно начали специальную военную операцию на Донбассе. Они буквально на несколько дней опередили Киев, который планировал полномасштабное наступление на республики Донбасса и Крым, рассказал военный эксперт Владимир Гундаров изданию “Московский комсомолец”.

Он пояснил, что подготовка ВСУ к началу боевых действий велась с конца 2019 года. Незадолго до спецоперации ВС РФ боевики сняли проволочные ограждения между Херсонской областью и Крымским полуостровом, а также минные поля на Перекопском перешейке.

Киев убирал все оборонительные порядки в Херсоне, так как не собирался обеспечивать защиту города. Напротив, это был плацдарм ВСУ, но российские ВС опередили противника. Они сразу выдвинули силы на Херсон и легко установили контроль над совершенно незащищенным городом.

Вам может понравиться

СП: ВСУ надеются на прорыв в ДНР, но Россия намерена скорее завершить операцию “Донбасская дуга”

Украинское командование все еще вынашивает надежду удержать часть территорий ДНР под своим контролем. Но в это не верят даже западные аналитики, пишет портал «Свободная пресса». Авторы отмечают, что разведка Великобритании

СП: У России имеется сильный союзник на территории Украины

Украинский Генштаб заявил о возможной принудительной эвакуации жителей регионов, освобожденных российскими военными. Причину этого раскрыли сразу три американских авторитетных издания – Politico, The Hill и New York Times, рассказал военный

Кнутов рассказал, по каким центрам принятия решений на Украине ВС РФ должны нанести ракетные удары

Заявления о возможных ударах по центрам принятия решений на Украине не прекращаются с первых дней специальной военной информации. Однако дело до них пока не доходит. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 августа – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 28 августа – пасмурно, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 28 августа – облачно с прояснениями, до 35 °C | Подольск: погода, 28 августа – пасмурно, до 28 °C | Армавир: погода, 28 августа – ясно, до 33 °C |