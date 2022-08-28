Российские ВС своевременно начали специальную военную операцию на Донбассе. Они буквально на несколько дней опередили Киев, который планировал полномасштабное наступление на республики Донбасса и Крым, рассказал военный эксперт Владимир Гундаров изданию “Московский комсомолец”.

Он пояснил, что подготовка ВСУ к началу боевых действий велась с конца 2019 года. Незадолго до спецоперации ВС РФ боевики сняли проволочные ограждения между Херсонской областью и Крымским полуостровом, а также минные поля на Перекопском перешейке.

Киев убирал все оборонительные порядки в Херсоне, так как не собирался обеспечивать защиту города. Напротив, это был плацдарм ВСУ, но российские ВС опередили противника. Они сразу выдвинули силы на Херсон и легко установили контроль над совершенно незащищенным городом.