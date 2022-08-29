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Запад стал поставлять Украине все меньше вооружения. Несмотря на многочисленные обещания, Германия уже не собирается отправлять Киеву новые образцы вооружения. Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц на днях потребовал деэскалации конфликта на Украине. Подробности сообщает РИА “Новости”.

Обозреватель Андрей Коц отметил, что такое решение германских властей может быть связано с проблемам в бундесвере. Журналист прокомментировал: «Очевидно, основной экономический локомотив Евросоюза дает задний ход. Шольц отказался передать Украине дальнобойные ударные системы, позволяющие атаковать российские территории».

Мнение о том, что Германия намекнула Киеву о завершении военной поддержки, высказал и эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что Украина разоряет Германию постоянно растущими требованиями. А немцы умеют считать деньги. Кроме того, их нынешнее положение требует соблюдения экономии. Берлин передавал оружие Киеву до тех пор, пока не наносил ущерб себе.

Леонков добавил: «Новое вооружение, сошедшее с конвейера, никто Киеву не отдаст. Своя рубаха ближе к телу».

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