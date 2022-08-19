В Сети появились снимки, сделанные на территории завода “Москвич”, который ранее был Renault. На фото можно увидеть несколько десятков седанов Logan и хэтчбеков Sandero, которые покрыты камуфляжной пленкой. Есть предположение, что эти автомобили хотели производить на предприятии в Тольятти для продажи в России.

О том, что авто были предназначены для российского рынка, говорят и некоторые элементы конструкций. Речь идет о “двухэтажной” передней оптике, немного других бамперах, а также радиаторной решетке, которая расположена очень высоко. Такой конфигурации нет у западных авто.

Эксперты предполагают, что автомобили могли пригнать на территорию автозавода после остановки работы компании Renault из-за проблем с логистикой. Ранее ожидалось, что сборку Logan и Sandero наладят в Тольятти к лету этого года, но теперь на заводе будет производиться Lada Vesta.