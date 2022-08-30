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ВСУ не удалось оказать достойного сопротивления российским военным на поле боя. Поэтому киевские власти решили пойти другим путем. Они нацелились на экологическую угрозу. Подробности передает Украина.ру.

Сейчас главной целью украинских боевиков стала Запорожская атомная электростанция. Замглавы Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова разъяснила, с какой целью ВСУ подвергают риску не только Европу, но и своих сограждан.

Она отметила: «У Украины не получилось противостоять российской армии на поле боя, были утрачены целые регионы, поэтому они пытаются, создавая террористическую экологическую угрозу, решить свои вопросы».

Но, по мнению Федосовой, киевский режим не сможет урегулировать свои проблемы за счет Запорожской АЭС. Поэтому будет заключена договоренность с российской стороной. В понедельник миссия МАГАТЭ приехала в Запорожье. Она останется здесь до конца недели.

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