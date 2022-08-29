Уже эта осень может стать для Европы “горячей”. Такое мнение высказал обозреватель издания Geopolitika.news. Причиной этому станет стратегическая недальновидности политических элит. Подробности передает РИА “Новости”.

Европа все больше сталкивается с неопределенностью в политической, оборонной, социальной и энергетической сфере. Это касается и государств-членов ЕС, и тех, кто уже вышел из состава Евросоюза.

Зоран Метер отмечает: «Горячая политическая осень и холодная, полная неопределенности зима — вот, что ожидает Европу в ближайшие месяцы во многом из-за глупости и стратегической недальновидности ее политических элит».

Европа уже пришла к выводу, что больше не сможет продолжать оказывать военную поддержку Украине. Ей нужно помощь в этом со стороны США.