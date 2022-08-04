Ученые провели ряд исследований, чтобы установить, какие факторы оказывают влияние на дальность хода электрических автомобилей. Российским специалистам из Пермского политехнического университета удалось доказать, что холодная погода ухудшает этот показатель.

В ходе проведения исследований особое внимание уделялось регионам, в которых больше всего в году сохраняется минусовая температура.

Более ранние исследований показали, что на дальность хода электроавтомобилей существенно оказывают влияние и внешние факторы. Показатель будет зависеть не только от дорожных условий, манеры вождения, но и от погоды.

Ученые определили, что при минусовых температурах дальность хода электрического автомобильного транспорта может сократиться в среднем на 40%. В своем исследовании ученые обращали внимание не только на массу авто, но и на процесс преобразования энергии в двигателе.